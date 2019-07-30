Бракує коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств.
Дивися повний текст В Україні можуть запровадити погодинну подачу води.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть запровадити погодинну подачу води.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
оцените красоту игры на рояле - тарифы снизятся после перехода на почасовую подачу комунальной услуги
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:48
Как в бездонную бочку. Эти гос. структуры никогда не нажрутся. Индивидуальное отопление уже делают, теперь нужно и скважину на каждый дом свою. Иначе эти ребята последнее с нас высосут, при этом будут ставить нам условия и сервис будет такой же говняный, как и сейчас.
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:16
А если ликвидировать Украинскую ассоциацию предприятий водопроводно-канализационного хозяйства “Укрводоканалэкология” (они ведь не воздухом питаются), то можно и не переходить на почасовую подачу воды, и не шантажировать правительство своими ..... требованиями!
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:32
Похоже на общеукраинский жлобский заговор: начали с воды, и канализации, и не забыли про тепло. Тепло окажется основным.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:37
"Деньги не пахнут!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 05 сер, 2019 20:49
Ничего-ничего, вот скинут злочинну владу, выберут Зеленского - и все будет хорошо, тарифы снизят, цены скинут...
Додано: Пон 05 сер, 2019 21:44
Re: В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
еще не скинули..последыши соевого в кресла как клещи вцепились.. и это вершина айсберга только на виду. То что мы имеем с водой прямой результат реХформы реХформатора с энергорынком. По сути какой может в стране быть "рынок"? если у него всего пара монополистов и нет доступа иностранным поставщикам?
Додано: Пон 05 сер, 2019 23:17
Я понимаю, что редактора на этом сайте не будет никогда - и бред в публикуемых материалах будет выявляться сильно после их выхода. Но эта статья меня лично задела за живое. Помните, в 2014-м году живущий за счет дотаций (и живущий не так уж плохо) Донбасс рассказывал, что Киев ему не указ? Так вот... Когда публикуется материал, в котором приведены какие-то цифры, мол, вот такой тариф - а приведены, видимо, цены для Киева, мне хочется сказать одно: у нас в теленовостях - о том, что и как происходит в Киеве, о горячей воде в Киеве (так как помимо Киева ее почти нигде нет), о митингах в центре Киева... я все понимаю, но когда автор статьи пишет некие тарифы, не удосуживаясь указать, что это именно для Киева тарифы - причем статься касается всей Украины, это выводит из себя. Я презираю многократно упомянутый муравейник не только из-за того, что он сгенерировал две революции, последняя из которых бросила меня в окопы, пока жители муравейника получали от этого якобы достоинства все сливки. Надоела уже эта киевоцентричность, ей-Богу. Такие статьи очень тонко, но уверенно разъедают то, что должно быть "единой страной".
Да, я сепар из Центральной Украины, третий год пошел, как морской пехотинец. И не мне одному кажется, что если бы вместо небезызвестного дома в Одессе сгорело пару-тройку районов Киева, а то и весь, толку было бы больше
Додано: Пон 05 сер, 2019 23:17
Вангую, в Зелі до самого кінця терміну будуть все валити на Порошенка, який заважає скрізь і в усьому, а армія ЗЕмбі буде їм піддакувати. Валити все на попередників - це наша українська політична традиція. Тут згадався анекдот про три конверти. Свій перший пан Президент, походу, вже відкрив.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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