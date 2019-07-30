В Україні можуть запровадити погодинну подачу води

Додано: Пон 05 сер, 2019 23:17

Я понимаю, что редактора на этом сайте не будет никогда - и бред в публикуемых материалах будет выявляться сильно после их выхода. Но эта статья меня лично задела за живое. Помните, в 2014-м году живущий за счет дотаций (и живущий не так уж плохо) Донбасс рассказывал, что Киев ему не указ? Так вот... Когда публикуется материал, в котором приведены какие-то цифры, мол, вот такой тариф - а приведены, видимо, цены для Киева, мне хочется сказать одно: у нас в теленовостях - о том, что и как происходит в Киеве, о горячей воде в Киеве (так как помимо Киева ее почти нигде нет), о митингах в центре Киева... я все понимаю, но когда автор статьи пишет некие тарифы, не удосуживаясь указать, что это именно для Киева тарифы - причем статься касается всей Украины, это выводит из себя. Я презираю многократно упомянутый муравейник не только из-за того, что он сгенерировал две революции, последняя из которых бросила меня в окопы, пока жители муравейника получали от этого якобы достоинства все сливки. Надоела уже эта киевоцентричность, ей-Богу. Такие статьи очень тонко, но уверенно разъедают то, что должно быть "единой страной".



Да, я сепар из Центральной Украины, третий год пошел, как морской пехотинец. И не мне одному кажется, что если бы вместо небезызвестного дома в Одессе сгорело пару-тройку районов Киева, а то и весь, толку было бы больше