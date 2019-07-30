RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можуть запровадити
погодинну подачу води

В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:28

  max_us_ua написав:Я презираю многократно упомянутый муравейник не только из-за того, что он сгенерировал две революции, последняя из которых бросила меня в окопы, пока жители муравейника получали от этого якобы достоинства все сливки.

Да, я сепар из Центральной Украины, третий год пошел, как морской пехотинец.


Третий год в окопах занимаешься диверсиями и сепаратизмом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4654
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:47

Re: В Україні можуть запровадити погодинну подачу води

  max_us_ua написав:Да, я сепар из Центральной Украины, третий год пошел, как морской пехотинец. И не мне одному кажется, что если бы вместо небезызвестного дома в Одессе сгорело пару-тройку районов Киева, а то и весь, толку было бы больше
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2775
З нами з: 03.12.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розпочався ремонт найгіршої траси в Україні
R2 » Пон 05 сер, 2019 20:46
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 20:46
priem_metalla86
В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
R2 » Пон 05 сер, 2019 16:44
0 30
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 16:44
R2
Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео) 1, 2
R2 » Вів 30 лип, 2019 10:12
18 754
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 20:15
choca

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14291)
06.08.2019 01:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.