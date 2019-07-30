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В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 23:28
max_us_ua написав:
Я презираю многократно упомянутый муравейник не только из-за того, что он сгенерировал две революции, последняя из которых бросила меня в окопы
, пока жители муравейника получали от этого якобы достоинства все сливки.
Да, я сепар из Центральной Украины, третий год пошел, как морской пехотинец.
Третий год в окопах занимаешься диверсиями и сепаратизмом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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