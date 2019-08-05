Бракує коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств.
Дивися повний текст В Україні можуть запровадити погодинну подачу води.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть запровадити погодинну подачу води.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
оцените красоту игры на рояле - тарифы снизятся после перехода на почасовую подачу комунальной услуги
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:48
Как в бездонную бочку. Эти гос. структуры никогда не нажрутся. Индивидуальное отопление уже делают, теперь нужно и скважину на каждый дом свою. Иначе эти ребята последнее с нас высосут, при этом будут ставить нам условия и сервис будет такой же говняный, как и сейчас.
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:16
А если ликвидировать Украинскую ассоциацию предприятий водопроводно-канализационного хозяйства “Укрводоканалэкология” (они ведь не воздухом питаются), то можно и не переходить на почасовую подачу воды, и не шантажировать правительство своими ..... требованиями!
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:32
Похоже на общеукраинский жлобский заговор: начали с воды, и канализации, и не забыли про тепло. Тепло окажется основным.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:37
"Деньги не пахнут!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 05 сер, 2019 20:49
Ничего-ничего, вот скинут злочинну владу, выберут Зеленского - и все будет хорошо, тарифы снизят, цены скинут...
Додано: Пон 05 сер, 2019 21:44
Re: В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
еще не скинули..последыши соевого в кресла как клещи вцепились.. и это вершина айсберга только на виду. То что мы имеем с водой прямой результат реХформы реХформатора с энергорынком. По сути какой может в стране быть "рынок"? если у него всего пара монополистов и нет доступа иностранным поставщикам?
Додано: Пон 05 сер, 2019 23:17
Вангую, в Зелі до самого кінця терміну будуть все валити на Порошенка, який заважає скрізь і в усьому, а армія ЗЕмбі буде їм піддакувати. Валити все на попередників - це наша українська політична традиція. Тут згадався анекдот про три конверти. Свій перший пан Президент, походу, вже відкрив.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:33
NetSerpent, ну так а порохоботы до сих пор винят во всех проблемах "злочинну панду чивокуни" и "питуна с гибридной войной". И плюс ко всему порох, с настойчивостью достойной уважения, пролез таки во власть. Так что не вам рассказывать бородатый анекдот - ваш лидер даже свои три конверта не сподобился оставить.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
|