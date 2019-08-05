RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можуть запровадити
погодинну подачу води

В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43

В Україні можуть запровадити погодинну подачу води

Пропонуємо до обговорення:
Бракує коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств.

Дивися повний текст В Україні можуть запровадити погодинну подачу води.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90175
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43

оцените красоту игры на рояле - тарифы снизятся после перехода на почасовую подачу комунальной услуги
olexiy_ogryzko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 25.02.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:48

Как в бездонную бочку. Эти гос. структуры никогда не нажрутся. Индивидуальное отопление уже делают, теперь нужно и скважину на каждый дом свою. Иначе эти ребята последнее с нас высосут, при этом будут ставить нам условия и сервис будет такой же говняный, как и сейчас.
nalim
 
Повідомлень: 6736
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:16

А если ликвидировать Украинскую ассоциацию предприятий водопроводно-канализационного хозяйства “Укрводоканалэкология” (они ведь не воздухом питаются), то можно и не переходить на почасовую подачу воды, и не шантажировать правительство своими ..... требованиями!
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 472
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:32

Похоже на общеукраинский жлобский заговор: начали с воды, и канализации, и не забыли про тепло. Тепло окажется основным.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 12.12.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:37

Хіти тижня. Тарифи на газ і світло швидко злетять: У Кабміні розповіли, скільки доведеться платити
понеділок, 5 серпень 2019, 17:30
https://patrioty.org.ua/ecomomic/khity- ... 89364.html
До кінця цього року тарифи на газ та світло можуть стрімко злетіти. У цьому році газ стане дорожчим на 15%, а у 2020 році на 20%, заявляє Мінекономрозвитку, повідомляють Патріоти України.


Повідомляється, що в наступні два роки вартість газу для населення зросте на 14% і на 10%.

Наступні три роки тарифи будуть збільшуватися на 10-15 %. Електроенегрія також стане на 15% дорожче. Протягом двох наступних років на 18,9 і 20%. З 2022 року ціна зросте ще на 7 %. Кількість пільг з роками буде зменшуватися. В минулих сезонах допомогою користувалися 6,5 мільйона домогосподарств. У цьому році 3,3 мільйона.

"Деньги не пахнут!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6974
З нами з: 20.09.12
Подякував: 649 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:49

Ничего-ничего, вот скинут злочинну владу, выберут Зеленского - и все будет хорошо, тарифы снизят, цены скинут...
Sommer
 
Повідомлень: 4653
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:44

Re: В Україні можуть запровадити погодинну подачу води

  Sommer написав:вот скинут злочинну владу
еще не скинули..последыши соевого в кресла как клещи вцепились.. и это вершина айсберга только на виду. То что мы имеем с водой прямой результат реХформы реХформатора с энергорынком. По сути какой может в стране быть "рынок"? если у него всего пара монополистов и нет доступа иностранным поставщикам?
Джон
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:17

  Sommer написав:Ничего-ничего, вот скинут злочинну владу, выберут Зеленского - и все будет хорошо, тарифы снизят, цены скинут...

Вангую, в Зелі до самого кінця терміну будуть все валити на Порошенка, який заважає скрізь і в усьому, а армія ЗЕмбі буде їм піддакувати. Валити все на попередників - це наша українська політична традиція. Тут згадався анекдот про три конверти. Свій перший пан Президент, походу, вже відкрив.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 24.05.09
Подякував: 130 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:52

А пусть проведут проверку на реальную стоимость куба воды. Прозреют от наглости водоканалов.
Также прозреют от реальной стоимости асфальтной дороги.
p_a_l
 
Повідомлень: 2224
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських 1, 2, 3
R2 » Вів 06 сер, 2019 07:58
21 480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 11:43
safonovstanislav
Прибутковість виробництва молока в Україні зросла на третину
R2 » Вів 06 сер, 2019 11:41
1 15
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 11:41
p_a_l
В Україні з'явиться новий бренд тракторів
R2 » Вів 06 сер, 2019 11:29
1 17
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 11:29
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14295)
06.08.2019 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.