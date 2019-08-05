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В Україні можуть запровадити
погодинну подачу води

В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:56

  nalim написав:Как в бездонную бочку. Эти гос. структуры никогда не нажрутся. Индивидуальное отопление уже делают, теперь нужно и скважину на каждый дом свою. Иначе эти ребята последнее с нас высосут, при этом будут ставить нам условия и сервис будет такой же говняный, как и сейчас.

Киев, Троещина. Половина Троещины стоят на скважинах. Реагентов в воду никто не добавляет и даже механическим путем не отфильтровывает. Раз в пару месяцев ночью делают дезинфекцию труб. На ночь давление воды падает или вообще прекращается подача.
Тариф около 20 грн. За что? Скважина на 5 домов
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:58

  Sommer написав:Ничего-ничего, вот скинут злочинну владу, выберут Зеленского - и все будет хорошо, тарифы снизят, цены скинут...

А вы че, на отдых за границу вслед не полетите?
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:00

Re: В Україні можуть запровадити погодинну подачу води

Зубожілі зеки мабуть задоволені ;))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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