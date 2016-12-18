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Фонд держмайна продав Укртелефільм за 5,1 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 20:35
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України в межах так званої малої приватизації продав державне підприємство «Українська студія телевізійних фільмів» (Укртелефільм). За об'єкт заплатили 5,1 мільйона гривень.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 20:35
"За объект заплатили 5,1 миллиона гривен." Или почти 200 тыс.у.е. за 200 соток земли в Киеве (Русановка, ул. Туманяна,1).
Итого: 1000 у.е./ сотка. Нормальный такой профит. Ждём очередные высотки и ТРЦ.
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