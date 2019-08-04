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Розпочався ремонт найгіршої траси в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Дорожники почали ремонтувати трасу "Кропивницький-Миколаїв".
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Додано: Пон 05 сер, 2019 20:46
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