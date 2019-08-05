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Розпочався ремонт
найгіршої траси в Україні

Розпочався ремонт найгіршої траси в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:46

Розпочався ремонт найгіршої траси в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Дорожники почали ремонтувати трасу "Кропивницький-Миколаїв".

Дивися повний текст Розпочався ремонт найгіршої траси в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:40

Лучше бы написали сколько отремонтировано и когда закончат.
От того что начали ремонт худшей трассы она лучшей пока еще не стала.
А вот когда станетт очень хотелось бы знать
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:30

Зато есть чем гордиться - худшая!!! Когда ехал ею в прошлом году, кусок от Возсиятского в сторону Николаева 25 км - самая вишенка, его преодолевали ровно полтора часа, средняя скорось полулисась 16-17 км\ч, несколько раз приходилось выходить из машины и выбирать яму в которую лучше въехать..., а ямы попадались глубиной по зеркала машины, сам не верил, пока не побывал...
sumy4
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