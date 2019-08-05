Дорожники почали ремонтувати трасу "Кропивницький-Миколаїв".
Дивися повний текст Розпочався ремонт найгіршої траси в Україні.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 20:46
Розпочався ремонт найгіршої траси в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розпочався ремонт найгіршої траси в Україні.
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:40
Лучше бы написали сколько отремонтировано и когда закончат.
От того что начали ремонт худшей трассы она лучшей пока еще не стала.
А вот когда станетт очень хотелось бы знать
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:30
Зато есть чем гордиться - худшая!!! Когда ехал ею в прошлом году, кусок от Возсиятского в сторону Николаева 25 км - самая вишенка, его преодолевали ровно полтора часа, средняя скорось полулисась 16-17 км\ч, несколько раз приходилось выходить из машины и выбирать яму в которую лучше въехать..., а ямы попадались глубиной по зеркала машины, сам не верил, пока не побывал...
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