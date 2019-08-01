Минулого тижня долар розвернувся, перейшовши від падіння до зростання.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:23
Чого чекати від курсу цього тижня?
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Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 05 сер, 2019 21:23
Визнайте свою безсисилість у прогнозуванні валютного курсу: ви не можете прогнозувати курс національної валюти (гірький досвід за інші тижні вашого прогнозу; і раніше, також)!.
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