RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки отримав держбюджет
від розміщення облігацій:...

Скільки отримав держбюджет від розміщення облігацій:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:24

Скільки отримав держбюджет від розміщення облігацій:...

Пропонуємо до обговорення:
Залучено 255,3 млрд грн.

Дивися повний текст Скільки отримав держбюджет від розміщення облігацій: озвучено портфель іноземних інвесторів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90167
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:24

Прирост долгов - 70 миллиардов за месяц!!!! Интересно, они все эти деньги на рефинансирование прежних долгов потратили или только часть? Ведь правительство, дорабатывающее последние дни, всегда найдет куда их потратить (ИЛИ ГРУЗОВИКИ ИМИ НАГРУЗИТЬ, если банально вывести в оффшоры не получится), и тогда осенью будет весело...
max_us_ua
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 17.11.08
Подякував: 606 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки витрачає турист на відпочинок у Туреччині
R2 » Нед 04 сер, 2019 07:55
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 09:54
sergnemo68
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 504, 505, 506
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5056 272112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 15:39
Sommer
Скільки зароблятимуть нові нардепи (інфографіка)
R2 » П'ят 02 сер, 2019 14:12
2 147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 14:31
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.