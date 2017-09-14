Залучено 255,3 млрд грн.
Дивися повний текст Скільки отримав держбюджет від розміщення облігацій: озвучено портфель іноземних інвесторів.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:24
Скільки отримав держбюджет від розміщення облігацій:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки отримав держбюджет від розміщення облігацій: озвучено портфель іноземних інвесторів.
Додано: Пон 05 сер, 2019 21:24
Прирост долгов - 70 миллиардов за месяц!!!! Интересно, они все эти деньги на рефинансирование прежних долгов потратили или только часть? Ведь правительство, дорабатывающее последние дни, всегда найдет куда их потратить (ИЛИ ГРУЗОВИКИ ИМИ НАГРУЗИТЬ, если банально вывести в оффшоры не получится), и тогда осенью будет весело...
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