RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Xiaomi випустила нову
версію Redmi Note 7

Xiaomi випустила нову версію Redmi Note 7
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:25

Xiaomi випустила нову версію Redmi Note 7

Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо про падіння ціни на смартфон і появу світло-сірого варіанту оформлення гаджета.

Дивися повний текст Xiaomi випустила нову версію Redmi Note 7.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90167
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:25

вообще-то сумеречно золотом и розовый это один и тот же цвет...
ssteklov6666
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SMOKE, Джон і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Єврономери" знайшли нову схему купівлі недорогих машин
R2 » Суб 03 сер, 2019 14:43
6 563
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2019 00:58
EKO
Xiaomi випустить автомобіль за $13 000 (фото)
R2 » Суб 03 сер, 2019 12:57
3 347
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 14:11
Surfer
Xiaomi випустила найшвидший смартфон року
R2 » Сер 31 лип, 2019 10:30
8 398
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 12:37
dmitrijdovbius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.