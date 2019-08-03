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Xiaomi випустила нову версію Redmi Note 7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо про падіння ціни на смартфон і появу світло-сірого варіанту оформлення гаджета.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:25
вообще-то сумеречно золотом и розовый это один и тот же цвет...
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