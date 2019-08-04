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У Зеленського розповіли,
як боротимуться з корупцією

У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:05

У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією

Пропонуємо до обговорення:
Нова Антикорупційна стратегія повинна бути спрямована на максимальне переведення послуг в онлайн.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.
R2
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