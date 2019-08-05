Укрзалізниця провела закупівлю дизельного пального за договірними процедурами.
Дивися повний текст Укрзалізниця зекономила 45 млн грн через купівлю пального в обхід тендеру.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 00:47
Укрзалізниця зекономила 45 млн грн через купівлю...
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Дивися повний текст Укрзалізниця зекономила 45 млн грн через купівлю пального в обхід тендеру.
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:13
- Знаешь, папа, я сегодня 10 гривен сэкономил!
- Молодец, сынок! А как?
- Утром я не сел в автобус, а бежал за ним.
- Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы 50 гривен.
Теперь уже точно не вернусь
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