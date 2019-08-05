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Укрзалізниця зекономила 45
млн грн через купівлю...

Укрзалізниця зекономила 45 млн грн через купівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 00:47

Укрзалізниця зекономила 45 млн грн через купівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця провела закупівлю дизельного пального за договірними процедурами.

Дивися повний текст Укрзалізниця зекономила 45 млн грн через купівлю пального в обхід тендеру.
R2
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- Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы 50 гривен.
Теперь уже точно не вернусь
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