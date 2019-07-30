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В Києві середня зарплата
зросла до 15 тис. грн

В Києві середня зарплата зросла до 15 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 02:30

В Києві середня зарплата зросла до 15 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Середньомісячна заробітна плата у Києві становить 15 183 гривень, що на 18% перевищує аналогічний показник 2018 року.

Дивися повний текст В Києві середня зарплата зросла до 15 тис. грн.
R2
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