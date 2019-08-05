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Ціни на продукти харчування в
Україні досягли європейських

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:58

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на продукти харчування в Україні зрівнялися з цінами в Польщі і навіть перевищують їх в середньому на 5-7%.

Дивися повний текст Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:58

Нарешті, хоть хтось звернув увагу на оподаткування. Але не це головна проблема. Головна проблема - це бізнес-менталітет можновладців. А саме: якщо чистий прибуток планується менше 50% вкладеного - ніхто цим не буде займатися. І іншим не дадуть, відкладуть до кращих часів.
jeugen
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