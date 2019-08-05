Ціни на продукти харчування в Україні зрівнялися з цінами в Польщі і навіть перевищують їх в середньому на 5-7%.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 07:58
Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Дивися повний текст Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських.
Додано: Вів 06 сер, 2019 07:58
Нарешті, хоть хтось звернув увагу на оподаткування. Але не це головна проблема. Головна проблема - це бізнес-менталітет можновладців. А саме: якщо чистий прибуток планується менше 50% вкладеного - ніхто цим не буде займатися. І іншим не дадуть, відкладуть до кращих часів.
Додано: Вів 06 сер, 2019 08:56
Всмысле достигли?
Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро.
Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.
Додано: Вів 06 сер, 2019 08:58
Если мы хотим здоровую нацию и детей, то НДС на м!ясо и молочку нужно опускать.
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00
Покупал в Берлине в АЛДИ в центральном молле кукурузу по 0,60 евро. В АТБ такая цена только - акционная. Хлеб - полкило, нарезанный похож на наш Оксамитовий- 0,60 евро. У нас в АТБ - 350г - 0,70 евро, в сильпо - 0,80 евро. Сосиски (с содержанием мяса 97%) - цена за 200г - 1 евро. У нас с крохмалом - 1,5 евро в магазинах. Молоко - 1л - 0,70-0,80 евро. Так же как у нас. Сладости так же как у нас. ЧТо конкретно дороже - это фрукты - яблоки, грушы, сливы, абрикосы. Минимум 2 евро кг. В Польше цены такие же или даже дешевле можно
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:08
Нищая аграрная страна в теплом климате. Ясен пень, помидоры там будут дешевые. Вы еще цены на бананы с Эквадором сравните.
В Польше помидоры по 5 зл. (1,15 евро).
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