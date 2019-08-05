RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на продукти харчування в
Україні досягли європейських

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:58

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на продукти харчування в Україні зрівнялися з цінами в Польщі і навіть перевищують їх в середньому на 5-7%.

Дивися повний текст Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90172
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:58

Нарешті, хоть хтось звернув увагу на оподаткування. Але не це головна проблема. Головна проблема - це бізнес-менталітет можновладців. А саме: якщо чистий прибуток планується менше 50% вкладеного - ніхто цим не буде займатися. І іншим не дадуть, відкладуть до кращих часів.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 654
З нами з: 08.08.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:56

Всмысле достигли?
Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро.
Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.
Rainbow
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:58

Если мы хотим здоровую нацию и детей, то НДС на м!ясо и молочку нужно опускать.
Rainbow
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:59

А пенсии на уровне Гондураса.
dr_bois
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00

Спитайте тупого Реву .
viktory_ukraine777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00

Покупал в Берлине в АЛДИ в центральном молле кукурузу по 0,60 евро. В АТБ такая цена только - акционная. Хлеб - полкило, нарезанный похож на наш Оксамитовий- 0,60 евро. У нас в АТБ - 350г - 0,70 евро, в сильпо - 0,80 евро. Сосиски (с содержанием мяса 97%) - цена за 200г - 1 евро. У нас с крохмалом - 1,5 евро в магазинах. Молоко - 1л - 0,70-0,80 евро. Так же как у нас. Сладости так же как у нас. ЧТо конкретно дороже - это фрукты - яблоки, грушы, сливы, абрикосы. Минимум 2 евро кг. В Польше цены такие же или даже дешевле можно
ALexxxS
 
Повідомлень: 795
З нами з: 23.04.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:03

А когда зарплаты в Украине достигнут европейских?
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:08

  Rainbow написав:Всмысле достигли?
Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро.
Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.

Нищая аграрная страна в теплом климате. Ясен пень, помидоры там будут дешевые. Вы еще цены на бананы с Эквадором сравните.
В Польше помидоры по 5 зл. (1,15 евро).
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 925
З нами з: 26.02.18
Подякував: 233 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
R2 » Пон 05 сер, 2019 16:43
9 576
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 09:33
RomanTik
Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5% 1, 2
R2 » Пон 05 сер, 2019 08:37
12 490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 21:26
DoooM
Розпочався ремонт найгіршої траси в Україні
R2 » Пон 05 сер, 2019 20:46
0 46
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 20:46
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74231)
06.08.2019 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.