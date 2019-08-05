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Ціни на продукти харчування в
Україні досягли європейських

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:47

Это потому, что польша получает десятки миллиардов $ дотаций от ЕС именно для своей с/х. Без этих дотаций польша была бы глубоко в жо..
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:48

Ах вот оно что, оказывается дело в НДС. Неужели доходит наконец-то?
5.10 изучаем и внедряемых, нечего ходить вокруг да около.
Или расшифровочку почему именно 20% НДС, куда он идет, всё по пунктам каждую гривну.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:49

  Gastarbaiter написав:В Польше помидоры по 5 зл. (1,15 евро).

Таки у нас такая же цена на нормальные помидоры со вкусом и запахом


Уже несколько лет тут многие утверждали что там дешевле чем здесь. Но на портале были любители сладкого плюс админ ресурс, которые и делали ихнее дело.

Как терлись посты когда народ массово стал выезжать в Польшу, но нельзя было про это писать?
Востаннє редагувалось p_a_l в Вів 06 сер, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:52

Re: Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейськ

Как то странно что разрешили здесь рот открывать или к вечеру ненужные посты поудаляют.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:54

Ну и немного конкретики - по данным numbeo сравним Киев и Варшаву:
в польше дороже: х
леб на 35%;
яица на 80%;
мясо на 75%;
яблоки на 27%;
картошка на 30%;
вино на 65%, сигареты в 2,5 раза;
проезд на общественном транспорте в 3,5 раза;
покупка жилья в 2 раза.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:59

  smart_analyst2017 написав:Ну и немного конкретики - по данным numbeo сравним Киев и Варшаву:
в польше дороже: х
леб на 35%;
яица на 80%;
мясо на 75%;
яблоки на 27%;
картошка на 30%;
вино на 65%, сигареты в 2,5 раза;
проезд на общественном транспорте в 3,5 раза;
покупка жилья в 2 раза.

То то я думаю почему мой кум получил карту поляка и свалил в загнивающую Польшу на постоянку вместе со всей семьей(трое детей). Это наверно потому что задолбался от туда сюда дорогие продукты сумками привозить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:59

  ALexxxS написав:Покупал в Берлине в АЛДИ в центральном молле кукурузу по 0,60 евро. В АТБ такая цена только - акционная. Хлеб - полкило, нарезанный похож на наш Оксамитовий- 0,60 евро. У нас в АТБ - 350г - 0,70 евро, в сильпо - 0,80 евро. Сосиски (с содержанием мяса 97%) - цена за 200г - 1 евро. У нас с крохмалом - 1,5 евро в магазинах. Молоко - 1л - 0,70-0,80 евро. Так же как у нас. Сладости так же как у нас. ЧТо конкретно дороже - это фрукты - яблоки, грушы, сливы, абрикосы. Минимум 2 евро кг. В Польше цены такие же или даже дешевле можно

АТБ кукуруза- 5 грн по акции
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:18

  Rainbow написав:Всмысле достигли?
Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро.
Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.

Албания - это такая же Европа, как Украина. Страна, безусловно, одна из самых крутых, которую обязательно стоит посетить, и безумно дешёвая. А вот зайдите в местный атб в Хорватии или Италии, можете наши цены смело умножать на 2-3-4.

А вообще есть ещё Болгария. Там стабильно дешевле, чем в Украине и Польше. Только вот почему никто не сравнивает с древней Европой? Например, Франция, или вообще Норвегия?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:31

Вот и все наши достижения.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:32

  SMOKE написав:
  ALexxxS написав:Покупал в Берлине в АЛДИ в центральном молле кукурузу по 0,60 евро. В АТБ такая цена только - акционная. Хлеб - полкило, нарезанный похож на наш Оксамитовий- 0,60 евро. У нас в АТБ - 350г - 0,70 евро, в сильпо - 0,80 евро. Сосиски (с содержанием мяса 97%) - цена за 200г - 1 евро. У нас с крохмалом - 1,5 евро в магазинах. Молоко - 1л - 0,70-0,80 евро. Так же как у нас. Сладости так же как у нас. ЧТо конкретно дороже - это фрукты - яблоки, грушы, сливы, абрикосы. Минимум 2 евро кг. В Польше цены такие же или даже дешевле можно

АТБ кукуруза- 5 грн по акции

В банках имелось ввиду.
p_a_l
 
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