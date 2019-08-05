Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Rainbow написав:Всмысле достигли? Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро. Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.
Албания - это такая же Европа, как Украина. Страна, безусловно, одна из самых крутых, которую обязательно стоит посетить, и безумно дешёвая. А вот зайдите в местный атб в Хорватии или Италии, можете наши цены смело умножать на 2-3-4.
А вообще есть ещё Болгария. Там стабильно дешевле, чем в Украине и Польше. Только вот почему никто не сравнивает с древней Европой? Например, Франция, или вообще Норвегия?
Потому что нас туда не просят. Нет вероятности что наш народ там что то покупать будет. Люди сваливают к лучшей жизни.
smart_analyst2017 написав:Ну и немного конкретики - по данным numbeo сравним Киев и Варшаву: в польше дороже: х леб на 35%; яица на 80%; мясо на 75%; яблоки на 27%; картошка на 30%; вино на 65%, сигареты в 2,5 раза; проезд на общественном транспорте в 3,5 раза; покупка жилья в 2 раза.
Насчет вина я бы не согласился. Например, Мартини Асти в Польше по 32-36 злотых (что-то около 210-230 грн. в пересчете), в Украине Ашан светит 303 грн. Куриное филе 18-19 злотых (120-130 грн.), в Украине 130 грн.