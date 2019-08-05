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Ціни на продукти харчування в
Україні досягли європейських

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:34

  safonovstanislav написав:
  Rainbow написав:Всмысле достигли?
Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро.
Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.

Албания - это такая же Европа, как Украина. Страна, безусловно, одна из самых крутых, которую обязательно стоит посетить, и безумно дешёвая. А вот зайдите в местный атб в Хорватии или Италии, можете наши цены смело умножать на 2-3-4.

А вообще есть ещё Болгария. Там стабильно дешевле, чем в Украине и Польше. Только вот почему никто не сравнивает с древней Европой? Например, Франция, или вообще Норвегия?

Потому что нас туда не просят. Нет вероятности что наш народ там что то покупать будет. Люди сваливают к лучшей жизни.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:43

  p_a_l написав:Потому что нас туда не просят. Нет вероятности что наш народ там что то покупать будет. Люди сваливают к лучшей жизни.

Французы сами не знают куда свалить к лучшей жизни
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:11

  smart_analyst2017 написав:Ну и немного конкретики - по данным numbeo сравним Киев и Варшаву:
в польше дороже: х
леб на 35%;
яица на 80%;
мясо на 75%;
яблоки на 27%;
картошка на 30%;
вино на 65%, сигареты в 2,5 раза;
проезд на общественном транспорте в 3,5 раза;
покупка жилья в 2 раза.

Насчет вина я бы не согласился. Например, Мартини Асти в Польше по 32-36 злотых (что-то около 210-230 грн. в пересчете), в Украине Ашан светит 303 грн.
Куриное филе 18-19 злотых (120-130 грн.), в Украине 130 грн.
Gastarbaiter
 
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