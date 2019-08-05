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Ціни на продукти харчування в
Україні досягли європейських

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:34

  safonovstanislav написав:
  Rainbow написав:Всмысле достигли?
Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро.
Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.

Албания - это такая же Европа, как Украина. Страна, безусловно, одна из самых крутых, которую обязательно стоит посетить, и безумно дешёвая. А вот зайдите в местный атб в Хорватии или Италии, можете наши цены смело умножать на 2-3-4.

А вообще есть ещё Болгария. Там стабильно дешевле, чем в Украине и Польше. Только вот почему никто не сравнивает с древней Европой? Например, Франция, или вообще Норвегия?

Потому что нас туда не просят. Нет вероятности что наш народ там что то покупать будет. Люди сваливают к лучшей жизни.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:43

  p_a_l написав:Потому что нас туда не просят. Нет вероятности что наш народ там что то покупать будет. Люди сваливают к лучшей жизни.

Французы сами не знают куда свалить к лучшей жизни
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:11

  smart_analyst2017 написав:Ну и немного конкретики - по данным numbeo сравним Киев и Варшаву:
в польше дороже: х
леб на 35%;
яица на 80%;
мясо на 75%;
яблоки на 27%;
картошка на 30%;
вино на 65%, сигареты в 2,5 раза;
проезд на общественном транспорте в 3,5 раза;
покупка жилья в 2 раза.

Насчет вина я бы не согласился. Например, Мартини Асти в Польше по 32-36 злотых (что-то около 210-230 грн. в пересчете), в Украине Ашан светит 303 грн.
Куриное филе 18-19 злотых (120-130 грн.), в Украине 130 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:00

Re: Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейськ

Я на прошлой неделе на главной валютной ветке постил цены в супермаркетах на Мадейре (остров-курорт) для любителей "курса биг-мака", но потом это всё админы потёрли..... Наверное не понравилось, что по паритету цен курс евро должен был быть выше 30 :-(
Сейчас у меня нет столько натхнення понабирать цены вручную, но чуть-чуть могу:
- свиная задняя ляшка с костью - 1,99
- свиные стейки - 3,49
- подс. масло - 0,99 за полноценную 1л бутылку
- помидоры - 1,29
- персики - 0,99
- макаронные изделия в асс-те - 0,43 за 500г пачку
- вино сухое - 4,99 за 5л пакет
- вино сухое бутылочное - от 1,39
И это курорт !!!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:36

  zРадио написав:Это именно то, о чем я уже устал повторять - все лже-реформы, проводимые олигархами, поставившими во главу власти одного из своих, направлены на искоренение паритета покупательной способности. Т.е. искоренение низких цен на фоне низких зарплат.

Порошенко не стесняясь говорил, что их цель - это т.н. импортный паритет. На все, кроме труда, цены должны быть мировыми, а труд должен оставаться низкооплачиваемым, чтобы можно были исключительно нерыночным (в отсутствие рынка) ценообразованием безо всяких инноваций и управления эффективностью, на которые олигархи просто не способны, зарабатывать сверхприбыли.

А монополизировано все - электроэнергетика, добыча газа, химия, металлургия, сельское хозяйство, банки, ритейл...

На рынке продуктов питания всего 6 сетей супермаркетов и одна - фирменных магазинов кондитерки (название ее слишком известное, чтобы произносить вслух :mrgreen: ). Продуктовые рынки и МАФы целенаправленно уничтожаются. Таким образом к потребителю в холодильник может попасть только то, что пропустили олигархи.

А что они пропускают на полки - то, что сами же и производят. Более 70% банка с/х земель контролируется 10-ю магнатами, как в "добрые" времена средневековья...

Противостоять этому украинцы могут лишь эмиграцией, что активно и делают - повлиять на ситуацию изнутри, как показала практика, невозможно ни бунтами, ни голосованием...

Это процесс официальный - и есть не что более, как программа ассоциации с ЕС.
"реформирование экономики" по европейский нормам. Процесс создания "рыночной экономики"
Принятый в начале 90х.
Слабые вымирают, кто не хочет самостоятельно - уничтожают по аналогу ситуации на Донбассе.
Другое дело колорит национального криминала(или навязанного Украине со времён нашествия монголо-татарских орд).....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:41

  safonovstanislav написав:
  p_a_l написав:Потому что нас туда не просят. Нет вероятности что наш народ там что то покупать будет. Люди сваливают к лучшей жизни.

Французы сами не знают куда свалить к лучшей жизни

Если не знают куда, пусть к нам приезжают. После недолгого пребывания в Украине начнут дорожить Францией.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:52

R2 Ну так да, народ д*****, ему важно Порошенка было скинуть а не налоги убрать с пдв. Партия 5.10 вообще в конце телепалась. Так вам всем и надо
golllmax
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