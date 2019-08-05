Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Rainbow написав:Всмысле достигли? Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро. Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.
Албания - это такая же Европа, как Украина. Страна, безусловно, одна из самых крутых, которую обязательно стоит посетить, и безумно дешёвая. А вот зайдите в местный атб в Хорватии или Италии, можете наши цены смело умножать на 2-3-4.
А вообще есть ещё Болгария. Там стабильно дешевле, чем в Украине и Польше. Только вот почему никто не сравнивает с древней Европой? Например, Франция, или вообще Норвегия?
Потому что нас туда не просят. Нет вероятности что наш народ там что то покупать будет. Люди сваливают к лучшей жизни.
smart_analyst2017 написав:Ну и немного конкретики - по данным numbeo сравним Киев и Варшаву: в польше дороже: х леб на 35%; яица на 80%; мясо на 75%; яблоки на 27%; картошка на 30%; вино на 65%, сигареты в 2,5 раза; проезд на общественном транспорте в 3,5 раза; покупка жилья в 2 раза.
Насчет вина я бы не согласился. Например, Мартини Асти в Польше по 32-36 злотых (что-то около 210-230 грн. в пересчете), в Украине Ашан светит 303 грн. Куриное филе 18-19 злотых (120-130 грн.), в Украине 130 грн.
Я на прошлой неделе на главной валютной ветке постил цены в супермаркетах на Мадейре (остров-курорт) для любителей "курса биг-мака", но потом это всё админы потёрли..... Наверное не понравилось, что по паритету цен курс евро должен был быть выше 30 Сейчас у меня нет столько натхнення понабирать цены вручную, но чуть-чуть могу: - свиная задняя ляшка с костью - 1,99 - свиные стейки - 3,49 - подс. масло - 0,99 за полноценную 1л бутылку - помидоры - 1,29 - персики - 0,99 - макаронные изделия в асс-те - 0,43 за 500г пачку - вино сухое - 4,99 за 5л пакет - вино сухое бутылочное - от 1,39 И это курорт !!!
zРадио написав:Это именно то, о чем я уже устал повторять - все лже-реформы, проводимые олигархами, поставившими во главу власти одного из своих, направлены на искоренение паритета покупательной способности. Т.е. искоренение низких цен на фоне низких зарплат.
Порошенко не стесняясь говорил, что их цель - это т.н. импортный паритет. На все, кроме труда, цены должны быть мировыми, а труд должен оставаться низкооплачиваемым, чтобы можно были исключительно нерыночным (в отсутствие рынка) ценообразованием безо всяких инноваций и управления эффективностью, на которые олигархи просто не способны, зарабатывать сверхприбыли.
А монополизировано все - электроэнергетика, добыча газа, химия, металлургия, сельское хозяйство, банки, ритейл...
На рынке продуктов питания всего 6 сетей супермаркетов и одна - фирменных магазинов кондитерки (название ее слишком известное, чтобы произносить вслух ). Продуктовые рынки и МАФы целенаправленно уничтожаются. Таким образом к потребителю в холодильник может попасть только то, что пропустили олигархи.
А что они пропускают на полки - то, что сами же и производят. Более 70% банка с/х земель контролируется 10-ю магнатами, как в "добрые" времена средневековья...
Противостоять этому украинцы могут лишь эмиграцией, что активно и делают - повлиять на ситуацию изнутри, как показала практика, невозможно ни бунтами, ни голосованием...
Это процесс официальный - и есть не что более, как программа ассоциации с ЕС. "реформирование экономики" по европейский нормам. Процесс создания "рыночной экономики" Принятый в начале 90х. Слабые вымирают, кто не хочет самостоятельно - уничтожают по аналогу ситуации на Донбассе. Другое дело колорит национального криминала(или навязанного Украине со времён нашествия монголо-татарских орд).....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.