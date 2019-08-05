Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських

zРадио написав:

Это именно то, о чем я уже устал повторять - все лже-реформы, проводимые олигархами, поставившими во главу власти одного из своих, направлены на искоренение паритета покупательной способности. Т.е. искоренение низких цен на фоне низких зарплат.Порошенко не стесняясь говорил, что их цель - это т.н. импортный паритет. На все, кроме труда, цены должны быть мировыми, а труд должен оставаться низкооплачиваемым, чтобы можно были исключительно нерыночным (в отсутствие рынка) ценообразованием безо всяких инноваций и управления эффективностью, на которые олигархи просто не способны, зарабатывать сверхприбыли.А монополизировано все - электроэнергетика, добыча газа, химия, металлургия, сельское хозяйство, банки, ритейл...На рынке продуктов питания всего 6 сетей супермаркетов и одна - фирменных магазинов кондитерки (название ее слишком известное, чтобы произносить вслух). Продуктовые рынки и МАФы целенаправленно уничтожаются. Таким образом к потребителю в холодильник может попасть только то, что пропустили олигархи.А что они пропускают на полки - то, что сами же и производят. Более 70% банка с/х земель контролируется 10-ю магнатами, как в "добрые" времена средневековья...Противостоять этому украинцы могут лишь эмиграцией, что активно и делают - повлиять на ситуацию изнутри, как показала практика, невозможно ни бунтами, ни голосованием...