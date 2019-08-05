Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Rainbow написав:Всмысле достигли? Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро. Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.
Албания - это такая же Европа, как Украина. Страна, безусловно, одна из самых крутых, которую обязательно стоит посетить, и безумно дешёвая. А вот зайдите в местный атб в Хорватии или Италии, можете наши цены смело умножать на 2-3-4.
А вообще есть ещё Болгария. Там стабильно дешевле, чем в Украине и Польше. Только вот почему никто не сравнивает с древней Европой? Например, Франция, или вообще Норвегия?
Потому что нас туда не просят. Нет вероятности что наш народ там что то покупать будет. Люди сваливают к лучшей жизни.
smart_analyst2017 написав:Ну и немного конкретики - по данным numbeo сравним Киев и Варшаву: в польше дороже: х леб на 35%; яица на 80%; мясо на 75%; яблоки на 27%; картошка на 30%; вино на 65%, сигареты в 2,5 раза; проезд на общественном транспорте в 3,5 раза; покупка жилья в 2 раза.
Насчет вина я бы не согласился. Например, Мартини Асти в Польше по 32-36 злотых (что-то около 210-230 грн. в пересчете), в Украине Ашан светит 303 грн. Куриное филе 18-19 злотых (120-130 грн.), в Украине 130 грн.
Я на прошлой неделе на главной валютной ветке постил цены в супермаркетах на Мадейре (остров-курорт) для любителей "курса биг-мака", но потом это всё админы потёрли..... Наверное не понравилось, что по паритету цен курс евро должен был быть выше 30 Сейчас у меня нет столько натхнення понабирать цены вручную, но чуть-чуть могу: - свиная задняя ляшка с костью - 1,99 - свиные стейки - 3,49 - подс. масло - 0,99 за полноценную 1л бутылку - помидоры - 1,29 - персики - 0,99 - макаронные изделия в асс-те - 0,43 за 500г пачку - вино сухое - 4,99 за 5л пакет - вино сухое бутылочное - от 1,39 И это курорт !!!
Kudrjavuy написав:Это процесс официальный - и есть не что более, как программа ассоциации с ЕС. "реформирование экономики" по европейский нормам. Процесс создания "рыночной экономики"
В Европе рыночные механизмы как раз работают. Кого из монополистов не могут разделить (IT-гиганты, например) - штрафуют без колебаний за злоупотребления рыночной властью, а средства расходуют на общественные блага. Остальным просто не дают стать монополиями, стимулируя таким образом мелкое и среднее предпринимательство.
Ничего общего с сегодняшней Европой то, что построено за последние 5 лет в Украине, не имеет. Это подобие колониальной системы 18-го века, только без обеспечения рабов жильем и едой - они достанутся только тем, кому хватит работы. Остальным - чемодан-аэропорт...
Vitalych-new написав:Я на прошлой неделе на главной валютной ветке постил цены в супермаркетах на Мадейре (остров-курорт) для любителей "курса биг-мака", но потом это всё админы потёрли..... Наверное не понравилось, что по паритету цен курс евро должен был быть выше 30 Сейчас у меня нет столько натхнення понабирать цены вручную, но чуть-чуть могу: - свиная задняя ляшка с костью - 1,99 - свиные стейки - 3,49 - подс. масло - 0,99 за полноценную 1л бутылку - помидоры - 1,29 - персики - 0,99 - макаронные изделия в асс-те - 0,43 за 500г пачку - вино сухое - 4,99 за 5л пакет - вино сухое бутылочное - от 1,39 И это курорт !!!
Мадейра это "курорт" с очень большой натяжкой с почти отсутствующими пляжами или "бетонными" в Фуншале. Во вторых в валютной ветке это офтоп, поэтому удалили вполне справедливо вместе с полнейшей чушью про паритетный курс выше 30 евро, когда есть профильная ветка для обсуждения цен, где вам в общем то привели контрпримеры что ряд предоставленных вами цен в Украине дешевле и в целом предоставленная вами информация в общем ни о чем. Так что не надо здесь строить из себя обиженного робеспьера - совершенно не заслуженно.
blueiceua написав:А когда зарплаты в Украине достигнут европейских?
Когда производительность труда достигнет европейской.
Глупость! Чем отличается производительность киевского парикмахера, стригущего за 5 долларов, и парижского парикмахера, стригущего за 50 евро?
Низкие зарплаты в Украине - это результат узурпации рынка труда монополиями, создающими дефицит рабочих мест и выводящими прибыли в офшоры вместо их инвестирования в средства производства. Производительность машин и механизмов в Украине низкая, а не труда!