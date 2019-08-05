Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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blueiceua написав:А когда зарплаты в Украине достигнут европейских?
Когда производительность труда достигнет европейской.
Глупость! Чем отличается производительность киевского парикмахера, стригущего за 5 долларов, и парижского парикмахера, стригущего за 50 евро?
Низкие зарплаты в Украине - это результат узурпации рынка труда монополиями, создающими дефицит рабочих мест и выводящими прибыли в офшоры вместо их инвестирования в средства производства. Производительность машин и механизмов в Украине низкая, а не труда!
Киевский парикмахер стрижет людей, которые своим трудом создают низкую добавочную стоимость. Поэтому он и не может залупить ценник в 50 евро.
Gastarbaiter написав:Киевский парикмахер стрижет людей, которые своим трудом создают низкую добавочную стоимость. Поэтому он и не может залупить ценник в 50 евро.
Верно - это круговая порука. Вся неподконтрольная олигархату экономика страдает от низкой стоимости труда. Но сама производительность труда киевского парикмахера ничуть не ниже таковой у парижского - стрижет он так же быстро и качественно. Да и работает не меньше часов в месяц (а скорее больше, чтобы как-то сводить концы с концами)...