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Ціни на продукти харчування в
Україні досягли європейських

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:33

  zРадио написав:
  ssnet написав:
  blueiceua написав:А когда зарплаты в Украине достигнут европейских?

Когда производительность труда достигнет европейской.


Глупость! Чем отличается производительность киевского парикмахера, стригущего за 5 долларов, и парижского парикмахера, стригущего за 50 евро?

Низкие зарплаты в Украине - это результат узурпации рынка труда монополиями, создающими дефицит рабочих мест и выводящими прибыли в офшоры вместо их инвестирования в средства производства. Производительность машин и механизмов в Украине низкая, а не труда!

Киевский парикмахер стрижет людей, которые своим трудом создают низкую добавочную стоимость. Поэтому он и не может залупить ценник в 50 евро.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:41

  Gastarbaiter написав:Киевский парикмахер стрижет людей, которые своим трудом создают низкую добавочную стоимость. Поэтому он и не может залупить ценник в 50 евро.


Верно - это круговая порука. Вся неподконтрольная олигархату экономика страдает от низкой стоимости труда. Но сама производительность труда киевского парикмахера ничуть не ниже таковой у парижского - стрижет он так же быстро и качественно. Да и работает не меньше часов в месяц (а скорее больше, чтобы как-то сводить концы с концами)...
zРадио
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