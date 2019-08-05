Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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blueiceua написав:А когда зарплаты в Украине достигнут европейских?
Когда производительность труда достигнет европейской.
Глупость! Чем отличается производительность киевского парикмахера, стригущего за 5 долларов, и парижского парикмахера, стригущего за 50 евро?
Низкие зарплаты в Украине - это результат узурпации рынка труда монополиями, создающими дефицит рабочих мест и выводящими прибыли в офшоры вместо их инвестирования в средства производства. Производительность машин и механизмов в Украине низкая, а не труда!
Киевский парикмахер стрижет людей, которые своим трудом создают низкую добавочную стоимость. Поэтому он и не может залупить ценник в 50 евро.
Gastarbaiter написав:Киевский парикмахер стрижет людей, которые своим трудом создают низкую добавочную стоимость. Поэтому он и не может залупить ценник в 50 евро.
Вся неподконтрольная олигархату экономика страдает от низкой стоимости труда. Парикмахер стрижет не людей, создающих низкую добавленную стоимость, а людей, которым не доплачивают в силу профицита рабочей силы, создаваемого монополизацией экономики.
Но сама производительность труда киевского парикмахера ничуть не ниже таковой у парижского - стрижет он так же быстро и качественно. Да и работает не меньше часов в месяц (а скорее больше, чтобы как-то сводить концы с концами)...
zРадио написав:Чем отличается производительность киевского парикмахера, стригущего за 5 долларов, и парижского парикмахера, стригущего за 50 евро
Ничем. Оба работают за еду. Всегда найдётся рабочий, готовый работать за покушать. Поэтому, какие бы изменения в стране не происходили, рабочим будет хватать только на покушать. Даже на аренду жилья + покушать обычно не хватает, т. к. есть люди с жильём, которые готовы работать только за еду, чтоб больше вообще ни на что не хватало денег. Такая печальная ситуация у рабочих во всём мире. А если зарплаты высокие в абсолютном выражении, ещё набегают рабочие из соседних стран, готовые жить в десятером в однушке, работать 20 часов в день за половину зарплаты местного, и кушать пол раза в день.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Вів 06 сер, 2019 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Киевский парикмахер стрижет людей, которые своим трудом создают низкую добавочную стоимость. Поэтому он и не может залупить ценник в 50 евро.
Верно - это круговая порука. Вся неподконтрольная олигархату экономика страдает от низкой стоимости труда. Но сама производительность труда киевского парикмахера ничуть не ниже таковой у парижского - стрижет он так же быстро и качественно. Да и работает не меньше часов в месяц (а скорее больше, чтобы как-то сводить концы с концами)...
Вы хотите высокую стоимость труда в Украине? Ну допустим. Кто оплатит банкет? Бизнес (по вашему "олигархи"), который согласится на выхлоп в 5%? Покупатели украинского зерна и ЖРК, которые согласятся переплачивать 150% от мировых цен? Кто? Украинские самолеты не стоят десятками в любом аэропорту мира, украинские автомобили не заполняют дороги мировых столиц, украинские часы не носят президенты и СЕО, а украинские верфи до сих пор не наладили выпуск супертанкеров. Вот разве что IT отрасль хоть как-то тянет. Именно поэтому парикмахер в Киеве стрижет за 5 дол., а парикмахер в Жмеринке (где с IT как-то не сложилось) стрижет за 3.
zРадио написав:Чем отличается производительность киевского парикмахера, стригущего за 5 долларов, и парижского парикмахера, стригущего за 50 евро
Ничем. Оба работают за еду. Всегда найдётся рабочий, готовый работать за покушать. Поэтому, какие бы изменения в стране не происходили, рабочим будет хватать только на покушать. Даже на аренду жилья + покушать обычно не хватает, т. к. есть люди с жильём, которые готовы работать только за еду, чтоб больше вообще ни на что не хватало денег. Такая печальная ситуация у рабочих во всём мире. А если зарплаты высокие в абсолютном выражении, ещё набегают рабочие из соседних стран, готовые жить в десятером в однушке, работать 20 часов в день за половину зарплаты местного, и кушать пол раза в день.
Сами же себе противоречите - с чего это, если везде в мире рабочим платят только на хлеб, украинцы миллионами ломанулись куда глаза глядят, лишь бы подальше от родины?
Неужели в Польше хлеб вкусней? И не забывайте, что здесь у большинства нет расходов на аренду, а за границей - есть.
Поэтому весь ваш опус, простите, алогичная белиберда
zРадио написав:Чем отличается производительность киевского парикмахера, стригущего за 5 долларов, и парижского парикмахера, стригущего за 50 евро
Ничем. Оба работают за еду. Всегда найдётся рабочий, готовый работать за покушать. Поэтому, какие бы изменения в стране не происходили, рабочим будет хватать только на покушать. Даже на аренду жилья + покушать обычно не хватает, т. к. есть люди с жильём, которые готовы работать только за еду, чтоб больше вообще ни на что не хватало денег. Такая печальная ситуация у рабочих во всём мире. А если зарплаты высокие в абсолютном выражении, ещё набегают рабочие из соседних стран, готовые жить в десятером в однушке, работать 20 часов в день за половину зарплаты местного, и кушать пол раза в день.
Сами же себе противоречите - с чего это, если везде в мире рабочим платят только на хлеб, украинцы миллионами ломанулись куда глаза глядят, лишь бы подальше от родины?
Неужели в Польше хлеб вкусней? И не забывайте, что здесь у большинства нет расходов на аренду, а за границей - есть.
Зарплаты в абсолютном выражении. Из-за этого. Там ты сэкономил, не купил хлеб лишний раз, а тут купишь килограмм мяса за сэкономленные там деньги. Там ты живёшь в десятером в одной комнате на двухэтажных кроватях, чтоб сэкономить, а тут, когда приедешь, сможешь, на сэкономленное, месяц жить в отдельной съёмной квартире и ни в чем себе не отказывать.
Вот ещё пример конкуренции. Зарплата кассира туалетов в одном областном центре - 50 грн в день!!! Бабушки-пенсионеры живущие рядом, ни за что не дадут поднять им зарплату, типа прибавку к пенсии. Не удивлюсь, если завтра к ним придёт очередная бабушка, и предложит свои услуги за 40 грн/день, и ту, что работает за 50 грн/день попрут, т. к. появился тот, кто готов работать ещё дешевле
Суть в том, что пока есть желающие работать за меньше денег, зарплата не вырастет. А если цены на еду вдруг упадут, зарплаты тоже упадут, и всегда зарплаты рабочего будет хватать только на еду в лучшем случае, а иногда и ещё меньше, если будут конкуренты, получающие деньги ещё на стороне, например, пенсию
Rainbow написав:Всмысле достигли? Месяц назад помидор в Албании (Европа) 50 евроцентов, помидор в Украине 1,5 евро. Бл*ха в Европе 10 т евро, бл%ха в Украине 16т евро.
. А вот зайдите в местный атб в Хорватии или Италии, можете наши цены смело умножать на 2-3-4.
Вы брешете. Месяц назад сделал тур по Европе. 10 стран - Польша, Чехия, Германия, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария, Италия, Словения, Венгрия, Словакия. В маркеты не заходил только в Словении, бо проскочил спеша на бассейны к мадьярам. Так вот - дороже только в Швейцарии и Лихтенштейне. Посещал - Кауфланд, Лидл, Пруфер, Теско, Алиперо и Спар. Цены или как у нас, или дешевле на основной набор продуктов. Загрузил машину продуктами, шо аж присела - минивэн. О качестве продуктов, думаю, Вы не станете ничего говорить.
safonovstanislav написав:Зарплаты в абсолютном выражении. Из-за этого. Там ты сэкономил, не купил хлеб лишний раз, а тут купишь килограмм мяса за сэкономленные там деньги. Там ты живёшь в десятером в одной комнате на двухэтажных кроватях, чтоб сэкономить, а тут, когда приедешь, сможешь, на сэкономленное, месяц жить в отдельной съёмной квартире и ни в чем себе не отказывать.
Дома те, кто уезжают на заработки, как бы, тоже не жируют. Смотрите, есть хороший функциональный показатель, который легко нас рассудит - ВВП по ППС на душу. ВВП на душу прямо коррелирует с величиной зарплат (в том числе зарплат рабочих), а корректировка на ППС нивелирует разницу цен.
Так вот, смотрите и любуйтесь на разницу с соседними странами. Вопросы о мотивах эмиграции сразу отпадают.