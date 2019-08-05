Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських

Додано: Вів 06 сер, 2019 18:30

Вот ещё пример конкуренции. Зарплата кассира туалетов в одном областном центре - 50 грн в день!!! Бабушки-пенсионеры живущие рядом, ни за что не дадут поднять им зарплату, типа прибавку к пенсии. Не удивлюсь, если завтра к ним придёт очередная бабушка, и предложит свои услуги за 40 грн/день, и ту, что работает за 50 грн/день попрут, т. к. появился тот, кто готов работать ещё дешевле



Суть в том, что пока есть желающие работать за меньше денег, зарплата не вырастет. А если цены на еду вдруг упадут, зарплаты тоже упадут, и всегда зарплаты рабочего будет хватать только на еду в лучшем случае, а иногда и ещё меньше, если будут конкуренты, получающие деньги ещё на стороне, например, пенсию