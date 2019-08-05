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Ціни на продукти харчування в
Україні досягли європейських

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:47

  swan forever написав: Так вот - дороже только в Швейцарии и Лихтенштейне. Посещал - Кауфланд, Лидл, Пруфер, Теско, Алиперо и Спар. Цены или как у нас, или дешевле на основной набор продуктов.

Швейцария то вообще космическая страна в плане цен. Мясо на рынке 600 грн/кг в прошлом году, когда у нас такое же 120 грн/кг в ашане.
Между прочим, у нас в Косино и намного круче и дешевле, чем у мадяр. Были в купальнях в Мишкольце и Будапеште. За 5000 грн в сутки крутейший оллинкюзив на 4х и безлимитные бани и купальни, как в Косино, не найдёте у мадяр такое. У мадяр везде суп из людей, плавать нереально. Больше двух часов не выдерживали у мадяр, реально какой-то отстой после отдыха в Косино в Украине. Вот вам и знаменитые купальни. Да, красиво, бассейны в пещерах, но пустить миллиард людей одновременно, когда нормальной температуры всего 1 бассейн - испортить отдых всем. В Будапеште получше, но тоже, бассейны подуставшие уже. Да и вообще, отношение к людям в Европе, как к говну. Закрыть кассу перед носом, без предупреждения, когда в каждую кассу очередь 50 человек - норма и в порядке вещей
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:03

Re: Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейськ

Кстати, что само больше раздражает в Европе. Там не покупатель всегда прав, а наоборот. Если хотите покушать, будьте готовы заранее забронировать. Там не ты выбираешь где потратить свои деньги, а ресторан выбирает когда и во сколько позволить тебе у них покушать. Чтоб идти по улице и зайти в первый попавшийся ресторан - забудьте.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 10.05.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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  #<12345
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