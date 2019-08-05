Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських

Додано: Вів 06 сер, 2019 19:47

swan forever написав: Так вот - дороже только в Швейцарии и Лихтенштейне. Посещал - Кауфланд, Лидл, Пруфер, Теско, Алиперо и Спар. Цены или как у нас, или дешевле на основной набор продуктов. Так вот - дороже только в Швейцарии и Лихтенштейне. Посещал - Кауфланд, Лидл, Пруфер, Теско, Алиперо и Спар. Цены или как у нас, или дешевле на основной набор продуктов.

Швейцария то вообще космическая страна в плане цен. Мясо на рынке 600 грн/кг в прошлом году, когда у нас такое же 120 грн/кг в ашане.Между прочим, у нас в Косино и намного круче и дешевле, чем у мадяр. Были в купальнях в Мишкольце и Будапеште. За 5000 грн в сутки крутейший оллинкюзив на 4х и безлимитные бани и купальни, как в Косино, не найдёте у мадяр такое. У мадяр везде суп из людей, плавать нереально. Больше двух часов не выдерживали у мадяр, реально какой-то отстой после отдыха в Косино в Украине. Вот вам и знаменитые купальни. Да, красиво, бассейны в пещерах, но пустить миллиард людей одновременно, когда нормальной температуры всего 1 бассейн - испортить отдых всем. В Будапеште получше, но тоже, бассейны подуставшие уже. Да и вообще, отношение к людям в Европе, как к говну. Закрыть кассу перед носом, без предупреждения, когда в каждую кассу очередь 50 человек - норма и в порядке вещей