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Ціни на продукти харчування в
Україні досягли європейських

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:47

  swan forever написав: Так вот - дороже только в Швейцарии и Лихтенштейне. Посещал - Кауфланд, Лидл, Пруфер, Теско, Алиперо и Спар. Цены или как у нас, или дешевле на основной набор продуктов.

Швейцария то вообще космическая страна в плане цен. Мясо на рынке 600 грн/кг в прошлом году, когда у нас такое же 120 грн/кг в ашане.
Между прочим, у нас в Косино и намного круче и дешевле, чем у мадяр. Были в купальнях в Мишкольце и Будапеште. За 5000 грн в сутки крутейший оллинкюзив на 4х и безлимитные бани и купальни, как в Косино, не найдёте у мадяр такое. У мадяр везде суп из людей, плавать нереально. Больше двух часов не выдерживали у мадяр, реально какой-то отстой после отдыха в Косино в Украине. Вот вам и знаменитые купальни. Да, красиво, бассейны в пещерах, но пустить миллиард людей одновременно, когда нормальной температуры всего 1 бассейн - испортить отдых всем. В Будапеште получше, но тоже, бассейны подуставшие уже. Да и вообще, отношение к людям в Европе, как к говну. Закрыть кассу перед носом, без предупреждения, когда в каждую кассу очередь 50 человек - норма и в порядке вещей
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:03

Re: Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейськ

Кстати, что само больше раздражает в Европе. Там не покупатель всегда прав, а наоборот. Если хотите покушать, будьте готовы заранее забронировать. Там не ты выбираешь где потратить свои деньги, а ресторан выбирает когда и во сколько позволить тебе у них покушать. Чтоб идти по улице и зайти в первый попавшийся ресторан - забудьте.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:01

  Surfer написав:
  Vitalych-new написав:Я на прошлой неделе на главной валютной ветке постил цены в супермаркетах на Мадейре (остров-курорт) для любителей "курса биг-мака", но потом это всё админы потёрли..... Наверное не понравилось, что по паритету цен курс евро должен был быть выше 30 :-(
Сейчас у меня нет столько натхнення понабирать цены вручную, но чуть-чуть могу:
- свиная задняя ляшка с костью - 1,99
- свиные стейки - 3,49
- подс. масло - 0,99 за полноценную 1л бутылку
- помидоры - 1,29
- персики - 0,99
- макаронные изделия в асс-те - 0,43 за 500г пачку
- вино сухое - 4,99 за 5л пакет
- вино сухое бутылочное - от 1,39
И это курорт !!!


Мадейра это "курорт" с очень большой натяжкой с почти отсутствующими пляжами или "бетонными" в Фуншале......


сразу видно, кто отдыхает в Европе не вставая из-за компа :lol:
Мадейра курорт покруче Канар - мы семьёй сравнивали ещё раз с Пуэрто Рико на Гран Канарии - абсолютное большинство 4/0 за Мадейру. Да, нет песчаного пляжа, зато и нет песка в плавках (в море и на комплексе Lido его в принципе нигде нет). Заплатил 1,5 евро за вход, постелил даже полотенце на бетонном покрашенном полу и ходишь весь день босиком (ноги чистые !); прыгнул в море с доски или спустился по лестнице, сплавал к понтону, поплавал около него с маской, вышел, ополоснулся пресной водой и загораешь..... Красота по сравнению с привычными песчаными пляжами.
Но это всё лирика, а в сухом остатке цены в португальских Pingo Doce ниже киевских Ашанов на бОльшую часть продуктов, которые производятся и там, и здесь. Я ж не требую свежего тунца по 6,5 евро/кг здесь - я наелся там. А чего свинина там минимум в 1,5 раза дешевле, и курятина чуть дешевле тоже ???

P.S. На обратной дороге залетали в Берлин на 2 дня детям город показать, были разок в Алди, сравнили цены - если бы нам пришлось пожить там недельку со своей кухней, то недельная закупка всего нужного не превысила бы стоимость такой закупки в Ашане при курсе 28 грн./евро :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:25

  SMOKE написав:
  ALexxxS написав:Покупал в Берлине в АЛДИ в центральном молле кукурузу по 0,60 евро. В АТБ такая цена только - акционная. Хлеб - полкило, нарезанный похож на наш Оксамитовий- 0,60 евро. У нас в АТБ - 350г - 0,70 евро, в сильпо - 0,80 евро. Сосиски (с содержанием мяса 97%) - цена за 200г - 1 евро. У нас с крохмалом - 1,5 евро в магазинах. Молоко - 1л - 0,70-0,80 евро. Так же как у нас. Сладости так же как у нас. ЧТо конкретно дороже - это фрукты - яблоки, грушы, сливы, абрикосы. Минимум 2 евро кг. В Польше цены такие же или даже дешевле можно

АТБ кукуруза- 5 грн по акции


За банку??? купите по пять десять банок. Я у вас их куплю по 10
ALexxxS
 
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