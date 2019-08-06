Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських

Додано: Сер 07 сер, 2019 08:01

Surfer написав: Vitalych-new написав: Я на прошлой неделе на главной валютной ветке постил цены в супермаркетах на Мадейре (остров-курорт) для любителей "курса биг-мака", но потом это всё админы потёрли..... Наверное не понравилось, что по паритету цен курс евро должен был быть выше 30

Сейчас у меня нет столько натхнення понабирать цены вручную, но чуть-чуть могу:

- свиная задняя ляшка с костью - 1,99

- свиные стейки - 3,49

- подс. масло - 0,99 за полноценную 1л бутылку

- помидоры - 1,29

- персики - 0,99

- макаронные изделия в асс-те - 0,43 за 500г пачку

- вино сухое - 4,99 за 5л пакет

- вино сухое бутылочное - от 1,39

И это курорт !!! Я на прошлой неделе на главной валютной ветке постил цены в супермаркетах на Мадейре (остров-курорт) для любителей "курса биг-мака", но потом это всё админы потёрли..... Наверное не понравилось, что по паритету цен курс евро должен был быть выше 30Сейчас у меня нет столько натхнення понабирать цены вручную, но чуть-чуть могу:- свиная задняя ляшка с костью - 1,99- свиные стейки - 3,49- подс. масло - 0,99 за полноценную 1л бутылку- помидоры - 1,29- персики - 0,99- макаронные изделия в асс-те - 0,43 за 500г пачку- вино сухое - 4,99 за 5л пакет- вино сухое бутылочное - от 1,39И это курорт !!!



Мадейра это "курорт" с очень большой натяжкой с почти отсутствующими пляжами или "бетонными" в Фуншале...... Мадейра это "курорт" с очень большой натяжкой с почти отсутствующими пляжами или "бетонными" в Фуншале......

сразу видно, кто отдыхает в Европе не вставая из-за компаМадейра курорт покруче Канар - мы семьёй сравнивали ещё раз с Пуэрто Рико на Гран Канарии - абсолютное большинство 4/0 за Мадейру. Да, нет песчаного пляжа, зато и нет песка в плавках (в море и на комплексе Lido его в принципе нигде нет). Заплатил 1,5 евро за вход, постелил даже полотенце на бетонном покрашенном полу и ходишь весь день босиком (ноги чистые !); прыгнул в море с доски или спустился по лестнице, сплавал к понтону, поплавал около него с маской, вышел, ополоснулся пресной водой и загораешь..... Красота по сравнению с привычными песчаными пляжами.Но это всё лирика, а в сухом остатке цены в португальских Pingo Doce ниже киевских Ашанов на бОльшую часть продуктов, которые производятся и там, и здесь. Я ж не требую свежего тунца по 6,5 евро/кг здесь - я наелся там. А чего свинина там минимум в 1,5 раза дешевле, и курятина чуть дешевле тоже ???P.S. На обратной дороге залетали в Берлин на 2 дня детям город показать, были разок в Алди, сравнили цены - если бы нам пришлось пожить там недельку со своей кухней, то недельная закупка всего нужного не превысила бы стоимость такой закупки в Ашане при курсе 28 грн./евро