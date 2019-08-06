Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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swan forever написав: Так вот - дороже только в Швейцарии и Лихтенштейне. Посещал - Кауфланд, Лидл, Пруфер, Теско, Алиперо и Спар. Цены или как у нас, или дешевле на основной набор продуктов.
Швейцария то вообще космическая страна в плане цен. Мясо на рынке 600 грн/кг в прошлом году, когда у нас такое же 120 грн/кг в ашане. Между прочим, у нас в Косино и намного круче и дешевле, чем у мадяр. Были в купальнях в Мишкольце и Будапеште. За 5000 грн в сутки крутейший оллинкюзив на 4х и безлимитные бани и купальни, как в Косино, не найдёте у мадяр такое. У мадяр везде суп из людей, плавать нереально. Больше двух часов не выдерживали у мадяр, реально какой-то отстой после отдыха в Косино в Украине. Вот вам и знаменитые купальни. Да, красиво, бассейны в пещерах, но пустить миллиард людей одновременно, когда нормальной температуры всего 1 бассейн - испортить отдых всем. В Будапеште получше, но тоже, бассейны подуставшие уже. Да и вообще, отношение к людям в Европе, как к говну. Закрыть кассу перед носом, без предупреждения, когда в каждую кассу очередь 50 человек - норма и в порядке вещей
Кстати, что само больше раздражает в Европе. Там не покупатель всегда прав, а наоборот. Если хотите покушать, будьте готовы заранее забронировать. Там не ты выбираешь где потратить свои деньги, а ресторан выбирает когда и во сколько позволить тебе у них покушать. Чтоб идти по улице и зайти в первый попавшийся ресторан - забудьте.
Vitalych-new написав:Я на прошлой неделе на главной валютной ветке постил цены в супермаркетах на Мадейре (остров-курорт) для любителей "курса биг-мака", но потом это всё админы потёрли..... Наверное не понравилось, что по паритету цен курс евро должен был быть выше 30 Сейчас у меня нет столько натхнення понабирать цены вручную, но чуть-чуть могу: - свиная задняя ляшка с костью - 1,99 - свиные стейки - 3,49 - подс. масло - 0,99 за полноценную 1л бутылку - помидоры - 1,29 - персики - 0,99 - макаронные изделия в асс-те - 0,43 за 500г пачку - вино сухое - 4,99 за 5л пакет - вино сухое бутылочное - от 1,39 И это курорт !!!
Мадейра это "курорт" с очень большой натяжкой с почти отсутствующими пляжами или "бетонными" в Фуншале......
сразу видно, кто отдыхает в Европе не вставая из-за компа Мадейра курорт покруче Канар - мы семьёй сравнивали ещё раз с Пуэрто Рико на Гран Канарии - абсолютное большинство 4/0 за Мадейру. Да, нет песчаного пляжа, зато и нет песка в плавках (в море и на комплексе Lido его в принципе нигде нет). Заплатил 1,5 евро за вход, постелил даже полотенце на бетонном покрашенном полу и ходишь весь день босиком (ноги чистые !); прыгнул в море с доски или спустился по лестнице, сплавал к понтону, поплавал около него с маской, вышел, ополоснулся пресной водой и загораешь..... Красота по сравнению с привычными песчаными пляжами. Но это всё лирика, а в сухом остатке цены в португальских Pingo Doce ниже киевских Ашанов на бОльшую часть продуктов, которые производятся и там, и здесь. Я ж не требую свежего тунца по 6,5 евро/кг здесь - я наелся там. А чего свинина там минимум в 1,5 раза дешевле, и курятина чуть дешевле тоже ???
P.S. На обратной дороге залетали в Берлин на 2 дня детям город показать, были разок в Алди, сравнили цены - если бы нам пришлось пожить там недельку со своей кухней, то недельная закупка всего нужного не превысила бы стоимость такой закупки в Ашане при курсе 28 грн./евро
ALexxxS написав:Покупал в Берлине в АЛДИ в центральном молле кукурузу по 0,60 евро. В АТБ такая цена только - акционная. Хлеб - полкило, нарезанный похож на наш Оксамитовий- 0,60 евро. У нас в АТБ - 350г - 0,70 евро, в сильпо - 0,80 евро. Сосиски (с содержанием мяса 97%) - цена за 200г - 1 евро. У нас с крохмалом - 1,5 евро в магазинах. Молоко - 1л - 0,70-0,80 евро. Так же как у нас. Сладости так же как у нас. ЧТо конкретно дороже - это фрукты - яблоки, грушы, сливы, абрикосы. Минимум 2 евро кг. В Польше цены такие же или даже дешевле можно
АТБ кукуруза- 5 грн по акции
За банку??? купите по пять десять банок. Я у вас их куплю по 10
Gastarbaiter написав:Киевский парикмахер стрижет людей, которые своим трудом создают низкую добавочную стоимость. Поэтому он и не может залупить ценник в 50 евро.
Вся неподконтрольная олигархату экономика страдает от низкой стоимости труда. Парикмахер стрижет не людей, создающих низкую добавленную стоимость, а людей, которым не доплачивают в силу профицита рабочей силы, создаваемого монополизацией экономики.
Но сама производительность труда киевского парикмахера ничуть не ниже таковой у парижского - стрижет он так же быстро и качественно. Да и работает не меньше часов в месяц (а скорее больше, чтобы как-то сводить концы с концами)...
Не ниже производительность или не намного ниже и у многих других профессий: автослесарь, пекарь, сборщик, водитель и др. Конкретный пример: мой знакомый, занимающийся металлопластиковыми окнами, теперь занимается, тем же самым в Германии за в 3 раза большие деньги. Говорит, что работать больше не приходится. Поэтому не ведитесь на эти разговоры про производительность, их ведут те, кому не выгодно платить вам нормальные деньги.
Gastarbaiter написав:Киевский парикмахер стрижет людей, которые своим трудом создают низкую добавочную стоимость. Поэтому он и не может залупить ценник в 50 евро.
Верно - это круговая порука. Вся неподконтрольная олигархату экономика страдает от низкой стоимости труда. Но сама производительность труда киевского парикмахера ничуть не ниже таковой у парижского - стрижет он так же быстро и качественно. Да и работает не меньше часов в месяц (а скорее больше, чтобы как-то сводить концы с концами)...
Вы хотите высокую стоимость труда в Украине? Ну допустим. Кто оплатит банкет? Бизнес (по вашему "олигархи"), который согласится на выхлоп в 5%? Покупатели украинского зерна и ЖРК, которые согласятся переплачивать 150% от мировых цен? Кто? Украинские самолеты не стоят десятками в любом аэропорту мира, украинские автомобили не заполняют дороги мировых столиц, украинские часы не носят президенты и СЕО, а украинские верфи до сих пор не наладили выпуск супертанкеров. Вот разве что IT отрасль хоть как-то тянет. Именно поэтому парикмахер в Киеве стрижет за 5 дол., а парикмахер в Жмеринке (где с IT как-то не сложилось) стрижет за 3.
Бизнес, конечно не согласится, его нужно заставить. Для этого и есть государство, чтобы соблюдался баланс интересов между группами, а не по принципу: одним - все, другим - минимально необходимое.
zРадио написав: Вся неподконтрольная олигархату экономика страдает от низкой стоимости труда. Парикмахер стрижет не людей, создающих низкую добавленную стоимость, а людей, которым не доплачивают в силу профицита рабочей силы, создаваемого монополизацией экономики.
Но сама производительность труда киевского парикмахера ничуть не ниже таковой у парижского - стрижет он так же быстро и качественно. Да и работает не меньше часов в месяц (а скорее больше, чтобы как-то сводить концы с концами)...
Не ниже производительность или не намного ниже и у многих других профессий: автослесарь, пекарь, сборщик, водитель и др.
Ниже не производительность работы отдельного человека. Ниже производительность экономики как системы. Основные факторы снижающие производительность: - коррупция - забюрократизированность - устарелые технологии - неразвитая или изношенная инфраструктура - отсутствие доступа к легким деньгам(кредитам) - непроффесианализм кадров - и так далее.
Гробо говоря - водитель в Германии и украинский водитель развозят хлеб. 10 часов рабочий день. При этом в Германии используется новый мерседес ездящий по ровненьким дорогам, ус установленным немецким порядком, со скоростью 90 км в час, и за смену обслуживается 30 точек. Тратит на это 100 литров топлива. Украинец же ездит на стареньком ещё советском Зиле, по чудовищным дорогам, с подрезающими джипами и обочечниками, со средней скоростью 30 км в час. За смену получается всего лишь 10 точек, тратится же 300 литров топлива, ещё 10 литров масла и один помятый вхламину диск.
Работа водителя вроде одинаковая 10 часов за баранкой. А результат финансовый совсем разный.