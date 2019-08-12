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Ціни на продукти харчування в
Україні досягли європейських

Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:54

  p_a_l написав:
  Gastarbaiter написав:В Польше помидоры по 5 зл. (1,15 евро).

Таки у нас такая же цена на нормальные помидоры со вкусом и запахом


Уже несколько лет тут многие утверждали что там дешевле чем здесь. Но на портале были любители сладкого плюс админ ресурс, которые и делали ихнее дело.

Как терлись посты когда народ массово стал выезжать в Польшу, но нельзя было про это писать?

В Киеве нормальные помидоры от 50 грн.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:51

  nalim написав:
  p_a_l написав:
  Gastarbaiter написав:В Польше помидоры по 5 зл. (1,15 евро).

Таки у нас такая же цена на нормальные помидоры со вкусом и запахом


Уже несколько лет тут многие утверждали что там дешевле чем здесь. Но на портале были любители сладкого плюс админ ресурс, которые и делали ихнее дело.

Как терлись посты когда народ массово стал выезжать в Польшу, но нельзя было про это писать?

В Киеве нормальные помидоры от 50 грн.

Это глупость какая-то. В Нижнем Новгороде (на 650 км севернее) хорошие помидоры от фермеров 40 руб/кг, отличные 50 (цены на 10/8).
Но вообще следует помнить один из постулатов Маркса, не потерявших актуальности и через 150 лет - Зарплата - это не цена труда, а стоимость рабочей силы. Иначе говоря, работнику платят 500/1000/2000 ЕВРО в месяц не потому, что он своим трудом создает добавленной стоимости на такую сумму (плюс налоги и прибыль), а потому, что он с семьей может жить на эти деньги. А ценностей он может (в зависимости от конкретной ситуации) создавать как значительно больше, так и меньше своей з/п. Обычно на госслужбе меньше, в частном секторе больше.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:41

  Волгарь написав:
  nalim написав:В Киеве нормальные помидоры от 50 грн.

Это глупость какая-то. В Нижнем Новгороде (на 650 км севернее) хорошие помидоры от фермеров 40 руб/кг, отличные 50 (цены на 10/8).


Вот незадача для волгарей, сейчас все проверяется через интернет:

https://food-up.ru/product/170
308.4 р за кг.

В 6 раз обманул, наверное сказывается опыт торговли на рынке.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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