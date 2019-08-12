Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських
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Gastarbaiter написав:В Польше помидоры по 5 зл. (1,15 евро).
Таки у нас такая же цена на нормальные помидоры со вкусом и запахом
Уже несколько лет тут многие утверждали что там дешевле чем здесь. Но на портале были любители сладкого плюс админ ресурс, которые и делали ихнее дело.
Как терлись посты когда народ массово стал выезжать в Польшу, но нельзя было про это писать?
В Киеве нормальные помидоры от 50 грн.
Это глупость какая-то. В Нижнем Новгороде (на 650 км севернее) хорошие помидоры от фермеров 40 руб/кг, отличные 50 (цены на 10/8). Но вообще следует помнить один из постулатов Маркса, не потерявших актуальности и через 150 лет - Зарплата - это не цена труда, а стоимость рабочей силы. Иначе говоря, работнику платят 500/1000/2000 ЕВРО в месяц не потому, что он своим трудом создает добавленной стоимости на такую сумму (плюс налоги и прибыль), а потому, что он с семьей может жить на эти деньги. А ценностей он может (в зависимости от конкретной ситуации) создавать как значительно больше, так и меньше своей з/п. Обычно на госслужбе меньше, в частном секторе больше.