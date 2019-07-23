З'явилася інформація про нові модифікації електричної вантажівки Tesla Semi, яка ще не надійшла в масове виробництво.
Дивися повний текст Tesla готується випустити дім на колесах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 08:08
Tesla готується випустити дім на колесах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla готується випустити дім на колесах.
Зараз переглядають цей форум: sergnemo68, Shram і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|