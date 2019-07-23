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Tesla готується
випустити дім на колесах

Tesla готується випустити дім на колесах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:08

Tesla готується випустити дім на колесах

Пропонуємо до обговорення:
З'явилася інформація про нові модифікації електричної вантажівки Tesla Semi, яка ще не надійшла в масове виробництво.

Дивися повний текст Tesla готується випустити дім на колесах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:08

Уважаемый автор, а с чего вы вдруг решили, что Тесла готовиться выпустить дом на колесах? Да и в самой статье я об этом не нашел упоминания.
Из вас легко можно сделать клоуна: нужно лишь немного подкрасить лицо. Следуя вашей логике вы собираетесь стать клоуном?
pavel_net
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:19

А что там насчет прицепов Тесла для легковушек? Уже все заждались.
blueiceua
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