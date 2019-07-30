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П'ятдесят тисяч замовлень
за 2 місяці: в чому...

П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00

П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому...

Пропонуємо до обговорення:
Погодьтеся, для банківського ринку України 50 тис. замовлень за 2 місяці - це вагома цифра.

Дивися повний текст П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому унікальність кредитки «Зелена» від А-Банку.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00

https://m.antikor.com.ua/articles/26874 ... _v_offshor стремный банк
paapaa711
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