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П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Погодьтеся, для банківського ринку України 50 тис. замовлень за 2 місяці - це вагома цифра.
Дивися повний текст П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому унікальність кредитки «Зелена» від А-Банку
.
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