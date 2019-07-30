Погодьтеся, для банківського ринку України 50 тис. замовлень за 2 місяці - це вагома цифра.
Дивися повний текст П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому унікальність кредитки «Зелена» від А-Банку.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00
П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому...
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Дивися повний текст П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому унікальність кредитки «Зелена» від А-Банку.
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:06
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48
paapaa711 Добрый день! Статья содержит непроверенные факты, которые не соответствуют действительности. Всю достоверную информацию об А-Банке Вы всегда можете посмотреть на сайте
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