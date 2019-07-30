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П'ятдесят тисяч замовлень
за 2 місяці: в чому...

П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00

П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому...

Пропонуємо до обговорення:
Погодьтеся, для банківського ринку України 50 тис. замовлень за 2 місяці - це вагома цифра.

Дивися повний текст П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому унікальність кредитки «Зелена» від А-Банку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00

https://m.antikor.com.ua/articles/26874 ... _v_offshor стремный банк
paapaa711
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:52

Re: П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому...

Сэнкю котофей! Чуть не повелся. Все-таки финансеюа продается за бабки и их не волнует история пользователей. А в самой статье улыбнуло : "вкладчики негодуют о одностороннем изменении условий)) А до этого читать не получалось, что там так и прописано у всех банков )))
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:06

  paapaa711 написав:https://m.antikor.com.ua/articles/268745-a-bank_surkisov_gotovitsja_objjavitj_o_bankrotstve_aktivy_vyvedeny_v_offshor стремный банк

Пофигу, это же кредитка :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48

paapaa711 Добрый день! Статья содержит непроверенные факты, которые не соответствуют действительности. Всю достоверную информацию об А-Банке Вы всегда можете посмотреть на сайте https://a-bank.com.ua/about/general
A-Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:53

Неудачно скопированная фича Мони - приложении не дотягивает до апликухи от Моно и кишмиш не работает за рубежом.
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:13

  paapaa711 написав:https://m.antikor.com.ua/articles/268745-a-bank_surkisov_gotovitsja_objjavitj_o_bankrotstve_aktivy_vyvedeny_v_offshor стремный банк

Нічого, що стаття ще за 2018 рік?
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:14

З мінусів є те, що картку неможливо додати в Google Pay
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Webracer
 
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