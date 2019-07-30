Погодьтеся, для банківського ринку України 50 тис. замовлень за 2 місяці - це вагома цифра.
Дивися повний текст П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому унікальність кредитки «Зелена» від А-Банку.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00
П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому унікальність кредитки «Зелена» від А-Банку.
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:52
Re: П'ятдесят тисяч замовлень за 2 місяці: в чому...
Сэнкю котофей! Чуть не повелся. Все-таки финансеюа продается за бабки и их не волнует история пользователей. А в самой статье улыбнуло : "вкладчики негодуют о одностороннем изменении условий)) А до этого читать не получалось, что там так и прописано у всех банков )))
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:06
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:48
paapaa711 Добрый день! Статья содержит непроверенные факты, которые не соответствуют действительности. Всю достоверную информацию об А-Банке Вы всегда можете посмотреть на сайте
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:53
Неудачно скопированная фича Мони - приложении не дотягивает до апликухи от Моно и кишмиш не работает за рубежом.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:13
Нічого, що стаття ще за 2018 рік?
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:14
З мінусів є те, що картку неможливо додати в Google Pay
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Додано: Вів 06 сер, 2019 17:45
5000 заказов. Интересно, какая доля карт с плюсовым кредитным лимитом, а какая с нолевым кредитным лимитом. А банк же как и Приват, выдает карты всем, а кредитный лимит ставит не всем
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:23
И сразу, с первых строк, обман. Карта не кредитная, это обычная дебетная карта с лимитом.
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