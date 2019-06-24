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Мінфін США визнав Китай
валютним маніпулятором

Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00

Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло Китай в список країн, що маніпулюють валютою.

Дивися повний текст Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00

В Украине это называется дерегуляция.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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