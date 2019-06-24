Міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло Китай в список країн, що маніпулюють валютою.
Дивися повний текст Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:00
Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором
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Дивися повний текст Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором.
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