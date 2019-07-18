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Ілон Маск вирішив
прокладати тунелі в Китаї

Ілон Маск вирішив прокладати тунелі в Китаї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:05

Ілон Маск вирішив прокладати тунелі в Китаї

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив, що в кінці серпня в Шанхаї на другий Всесвітній конференції щодо штучного інтелекту представить The Boring Company China.

Дивися повний текст Ілон Маск вирішив прокладати тунелі в Китаї.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:05

Да там без туннелей уже есть поезда которые ездят 1000 км в час и можно любоваться пейзажами а не видом ттрубы Гиперлупа маска
blueiceua
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