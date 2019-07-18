Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив, що в кінці серпня в Шанхаї на другий Всесвітній конференції щодо штучного інтелекту представить The Boring Company China.
Дивися повний текст Ілон Маск вирішив прокладати тунелі в Китаї.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:05
Ілон Маск вирішив прокладати тунелі в Китаї
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск вирішив прокладати тунелі в Китаї.
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:05
Да там без туннелей уже есть поезда которые ездят 1000 км в час и можно любоваться пейзажами а не видом ттрубы Гиперлупа маска
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