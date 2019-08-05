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В Україні з'явиться
новий бренд тракторів

В Україні з'явиться новий бренд тракторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:29

В Україні з'явиться новий бренд тракторів

Пропонуємо до обговорення:
Кременчуцький завод «Авто-Холдинг» планує почати виробництво тракторів. Робити це буде за спеціальним замовленням. На першому етапі розраховують налагодити виробництво сільськогосподарської техніки потужністю до 30 л. с.

Дивися повний текст В Україні з'явиться новий бренд тракторів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:29

А я думал Богдан.
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