Прибутковість виробництва молока в Україні зросла на третину

Додано: Вів 06 сер, 2019 11:41

Напоминаю для тех кто прибыль считает. Лет десять назад молокозаводы жирнючее молоко у селян покупали по 3 грн за ЛИТР. Сейчас лето и молоко покупают у селян по 4 грн за ЛИТР. Зимой на гривну дороже.Вопрос. Совесть есть? Это не яблоки нарвал и продал. Тут ишачить нужно.А они прибыль считают на горбах селян. Люди за копейки ишачат чтобы кто то прибыли считал.И еще вопрос. Узнает ли когда нибудь Зе, что у селян по 4 грн ЛИТР жирного молока, а в магазины перегон по 25 грн за 900 грамм?Надеюсь я тут никого не оскорбил и все по правилам сайта.Перегон - обезжиренное молоко, в совке сливали на прокормку свиньям. В развитом капитализме продают народу за дорого.Также в совковые времена сыворотку - отжим из творога, тоже сливали свиньям. Сейчас это продают как Айран и типа очень полезный продукт.