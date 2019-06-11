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У столиці запустять річковий трамвай на Оболонь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:00
Пропонуємо до обговорення:
У столиці відкриється новий маршрут річкового трамвая.
Дивися повний текст У столиці запустять річковий трамвай на Оболонь
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:01
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