У столиці відкриється новий маршрут річкового трамвая.
Дивися повний текст У столиці запустять річковий трамвай на Оболонь.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:00
У столиці запустять річковий трамвай на Оболонь
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Дивися повний текст У столиці запустять річковий трамвай на Оболонь.
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