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У столиці запустять
річковий трамвай на Оболонь

У столиці запустять річковий трамвай на Оболонь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:00

У столиці запустять річковий трамвай на Оболонь

Пропонуємо до обговорення:
У столиці відкриється новий маршрут річкового трамвая.

Дивися повний текст У столиці запустять річковий трамвай на Оболонь.
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