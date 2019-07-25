6 серпня набули чинності нові правила маркування продуктів. Особливу увагу буде приділено етикеткам.
Дивися повний текст Набули чинності нові правила маркування продуктів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:13
Набули чинності нові правила маркування продуктів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набули чинності нові правила маркування продуктів.
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:13
- Замороженные продукты – масса продуктов будет указываться без учета льда, поэтому теперь не придется платить за намороженный лед. -
Че, лед уберут или все таки придется?
- Срок годности – будет такая маркировка: “Лучше употребить до…” -
Обман покупателя. Нужно указывать обе даты.
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:07
В экомаркете пачка масла 200 гр. стоит 16 гривен (да да, именно шестнадцать). Состав: 100% сливки коровьего молока. Этим фактом уже все сказано.
Додано: Вів 06 сер, 2019 20:58
Видимо, взвесят до заморозки.
Правда, покупатель это проверить не сможет, тем более что воды которая потом превратится в лед можно подлить и до заморозки.
Т.е. если употребил после, то ничего страшного?
А если отравились, то это ваши проблемы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:40
Тепер замороженаа вода буде вказуватися в складі бідь-якого замороженого товару.
|