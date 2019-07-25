RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Набули чинності нові правила
маркування продуктів

Набули чинності нові правила маркування продуктів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:13

Набули чинності нові правила маркування продуктів

Пропонуємо до обговорення:
6 серпня набули чинності нові правила маркування продуктів. Особливу увагу буде приділено етикеткам.

Дивися повний текст Набули чинності нові правила маркування продуктів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90187
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:13

- Замороженные продукты – масса продуктов будет указываться без учета льда, поэтому теперь не придется платить за намороженный лед. -
Че, лед уберут или все таки придется?

- Срок годности – будет такая маркировка: “Лучше употребить до…” -
Обман покупателя. Нужно указывать обе даты.
p_a_l
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:07

В экомаркете пачка масла 200 гр. стоит 16 гривен (да да, именно шестнадцать). Состав: 100% сливки коровьего молока. Этим фактом уже все сказано.
freelanc
 
Повідомлень: 36
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:58

  p_a_l написав:- Замороженные продукты – масса продуктов будет указываться без учета льда, поэтому теперь не придется платить за намороженный лед. -
Че, лед уберут или все таки придется?


Видимо, взвесят до заморозки.
Правда, покупатель это проверить не сможет, тем более что воды которая потом превратится в лед можно подлить и до заморозки.

  p_a_l написав:- Срок годности – будет такая маркировка: “Лучше употребить до…” -
Обман покупателя. Нужно указывать обе даты.

Т.е. если употребил после, то ничего страшного?
А если отравились, то это ваши проблемы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:40

Тепер замороженаа вода буде вказуватися в складі бідь-якого замороженого товару.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 656
З нами з: 08.08.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Набув чинності новий стандарт номерів для банківських...
R2 » Пон 05 сер, 2019 12:47
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 12:48
avk
Скільки зароблятимуть нові нардепи (інфографіка)
R2 » П'ят 02 сер, 2019 14:12
2 153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 14:31
greenozon
Якими будуть нові смартфони iPhone: всупереч...
R2 » Чет 25 лип, 2019 11:09
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 23:09
Laven

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14302)
07.08.2019 10:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.