Набули чинності нові правила маркування продуктів

Додано: Сер 07 сер, 2019 10:27

А что за ингредиенты-аллергены?

У одного на цитрусовые аллергия, у второго на орехи, у третьего на бобовые, у четвертого на лактозу, у пятого на мед, и так далее...



И да "лучше употребить до.." обозначает что можно употребить и после.

Тогда как "срок годности" указывает, что до определенного числа товар годен, а после нет.

Как бы почувствуй разницу....