6 серпня набули чинності нові правила маркування продуктів. Особливу увагу буде приділено етикеткам.
Дивися повний текст Набули чинності нові правила маркування продуктів.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:13
Набули чинності нові правила маркування продуктів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набули чинності нові правила маркування продуктів.
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:13
- Замороженные продукты – масса продуктов будет указываться без учета льда, поэтому теперь не придется платить за намороженный лед. -
Че, лед уберут или все таки придется?
- Срок годности – будет такая маркировка: “Лучше употребить до…” -
Обман покупателя. Нужно указывать обе даты.
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:07
В экомаркете пачка масла 200 гр. стоит 16 гривен (да да, именно шестнадцать). Состав: 100% сливки коровьего молока. Этим фактом уже все сказано.
Додано: Вів 06 сер, 2019 20:58
Видимо, взвесят до заморозки.
Правда, покупатель это проверить не сможет, тем более что воды которая потом превратится в лед можно подлить и до заморозки.
Т.е. если употребил после, то ничего страшного?
А если отравились, то это ваши проблемы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:40
Тепер замороженаа вода буде вказуватися в складі бідь-якого замороженого товару.
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:02
нужно указывать обе даты (дату производства и дату окончания срока годности) иначе это и правда обман покупателя, т.к. разные продукты имеют разный срок годности и если для одних пара дней до конца срока (молочка) это нормально, то для других (консервы) - это уже повод для того чтобы поостеречься покупать. в общем это закон опять не для покупателя, а для продавца.
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:27
А что за ингредиенты-аллергены?
У одного на цитрусовые аллергия, у второго на орехи, у третьего на бобовые, у четвертого на лактозу, у пятого на мед, и так далее...
И да "лучше употребить до.." обозначает что можно употребить и после.
Тогда как "срок годности" указывает, что до определенного числа товар годен, а после нет.
Как бы почувствуй разницу....
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:51
Но на самом-то деле многие продукты можно употребить и после. На водке, например, обычно ставят срок годности 1 год. Но вы же не выльете водку, если она вдруг по каким-то причинам застоялась у вас в серванте
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:47
но некоторые - можно употребить после окончания срока только один раз в жизни...
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