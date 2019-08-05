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У Зеленського розповіли, як
треба боротися з контрабандою

У Зеленського розповіли, як треба боротися з контрабандою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:17

У Зеленського розповіли, як треба боротися з контрабандою

Пропонуємо до обговорення:
Повне перезавантаження кадрового складу митниці може стати системним рішенням для зупинки контрабанди.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як треба боротися з контрабандою.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:17

Відповідальність треба щоб була присутня, яка різниця яка вона мала чи велика, якщо до відповідальності ніхто нікого не притягує. Всі перераховані процеси можна робити паралельно.
vstasiuk
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